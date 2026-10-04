Conocé el estado de las rutas nacionales en San Juan

Ruta Nacional 149: tramos de los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: San Juan - Jáchal, así como desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Jáchal - Rodeo, y en la conexión de Jáchal hacia Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: Tramo de conexión con La Rioja, algunos tramos con visibilidad reducida debido a bancos de niebla.

Accesos urbanos y rutas de vinculación: Rutas como la RN 20 (hacia San Luis), RN 40 Sur (hacia Mendoza), RN 153 (Pedernal - Los Berros) y la A014 (Avenida de Circunvalación) transitables, pero requieren transitar con velocidad adaptada por la presencia de equipos y personal vial realizando inspecciones y o trabajos de mantenimiento de rutina.

Vialidad Nacional recomienda a los conductores reducir la velocidad de forma gradual, circular con luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos.

Estamos viviendo condiciones climáticas cambiantes y adversas que impactan en la seguridad vial.

Velocidad moderada y respeto por quienes también circulan las rutas.

Viaje seguro y siempre recurra a las autoridades provinciales y nacionales que encuentre en caso de consulta.