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Conocé el estado de las rutas nacionales en San Juan

Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables.

Vialidad Nacional informó el estado de este domingo de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan. Todas se encuentran transitables.

Se advierte que, debido a las temperaturas reinantes, las rutas cordilleranas pueden presentar sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvia y bancos de niebla aislados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El detalle de los tramos que exigen atención incluye:

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Ruta Nacional 149: tramos de los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: San Juan - Jáchal, así como desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Jáchal - Rodeo, y en la conexión de Jáchal hacia Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: Tramo de conexión con La Rioja, algunos tramos con visibilidad reducida debido a bancos de niebla.

Accesos urbanos y rutas de vinculación: Rutas como la RN 20 (hacia San Luis), RN 40 Sur (hacia Mendoza), RN 153 (Pedernal - Los Berros) y la A014 (Avenida de Circunvalación) transitables, pero requieren transitar con velocidad adaptada por la presencia de equipos y personal vial realizando inspecciones y o trabajos de mantenimiento de rutina.

Vialidad Nacional recomienda a los conductores reducir la velocidad de forma gradual, circular con luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos.

Estamos viviendo condiciones climáticas cambiantes y adversas que impactan en la seguridad vial.

Velocidad moderada y respeto por quienes también circulan las rutas.

Viaje seguro y siempre recurra a las autoridades provinciales y nacionales que encuentre en caso de consulta.

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