Clases normales pese al paro de colectivos, la falta estará justificada

Además, se aclaró que no se tomarán evaluaciones ni se dictarán nuevos contenidos en los distintos niveles educativos, a fin de no perjudicar a quienes no puedan concurrir a clases por causas ajenas a su voluntad.

La medida busca garantizar el derecho a la educación sin generar desventajas para quienes dependen del transporte público. Desde el Gobierno provincial reiteraron que el servicio educativo continúa funcionando, aunque con flexibilizaciones excepcionales por el impacto del paro de colectivos.