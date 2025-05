Yanina Latorre reveló cuántos llevarían juntos Diego Brancatelli y Luciana Elbusto

Embed

“Los veían mucho por Luján, pero ellos decían que laburaban juntos y eran amigos. Son dos fanáticos de Boca Juniors y van a la cancha con los hijos. Es raro, que vaya con ella y no con los hijos, pero cada familia hace lo que quiere”, continuó sumando información la conductora de América.

Además, Yanina sumó que cuando Elbusto se casó con el padre de sus hijo dejó a Brancatelli pero luego de un tiempo volvieron dado que no podrían “vivir el uno sin el otro”. Al tiempo que reveló que “ella desde hace un tiempo quiere blanquear, y él no se anima porque no puede separarse porque no quiere estar tanto tiempo sin ver a sus hijos”.

Fue allí cuando Yanina Latorre señaló que habría sido la propia Luciana Elbusto quien habría filtrado los chats. “Ella habría filtrado todo porque hace un tiempo que le está diciendo a todos está harta de esta situación y que él, inconscientemente, quiere blanquear. Entonces ella le dio una ayudita y ‘¡oh, casualidad!’ le llega estos chats a un twittero anti kirchnerista y se viralizó todo en minutos”, explicó.

“Ahora se tendrán que hacer cargo porque esas capturas llegan del lado de ella”, deslizó la también angelita mientras remarcó que “llevan 10 años juntos entre idas y vueltas”, y que "después de un distanciamiento, hace un año que se volvieron a ver con regularidad". “Él entra al garaje de la editorial donde trabaja ella y se ven ahí”, concluyó entonces Latorre aportando más datos sobre la hasta ahora relación clandestina.