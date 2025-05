Lucas y Agustina, los hermanos que heredaron la pasión por el BMX

Terminado el Panamericano, y quedando dos fechas todavía para el cierre del Latinoamericano, la penúltima se disputara en Córdoba y la ultima a realizarse en Enero, con destino internacional nuevamente, toca en Brasil. Para esta ultima parada, confía en poder presentarse para "seguir trayendo títulos".

WhatsApp Image 2025-05-06 at 15.22.22 (1).jpeg

A su vez, el menor de los hermanos al ser consultado sobre su flamante pasión, aseveró: "Corro con 14 años y practico este deporte hace tres años, empecé en 2022 gracias a mi papá que él hizo este deporte desde chiquito y me dijo para ver qué tal y fui, me gustó y empecé" y también aseguró que "Nadie me baja de la bici, ahora me gusta mucho". De su paso por chile, al ser consultado, confesó que fue muy difícil, muy exigente, con muy buenos corredores participando. El joven afirmó: "la pista estaba muy buena, muy técnica, me gustaba mucho". Recordemos que el afán por este deporte, lo heredaron de su padre, y así mismo lo recordó Lucas: "se siente muy bien el hecho de que te esté apoyando todo el tiempo y también el correr con mi hermana es algo muy bueno porque nos gusta competir entre nosotros dos".