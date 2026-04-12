River visita a Racing en el clásico del domingo en el Torneo Apertura

La probable formación de River vs. Racing, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella , Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez ; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas . DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Racing vs. River, por el Torneo Apertura