Racing y River jugarán este domingo desde las 20.00 en el Cilindro, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El cuadro de Núñez sufrió el primer traspié del ciclo de Eduardo Coudet tras empatar con Blooming en Bolivia y ahora afrontará el clásico del morbo frente a Racing, en el que rotará varias de sus piezas clave. Del otro lado, el conjunto local irá con sus mejores armas en busca de afianzarse en los puestos de clasificación.
San Juan 8 > Eduardo Coudet
River visita a Racing en el clásico del domingo en el Torneo Apertura
El Millonario busca extender su buena racha desde la llegada de Eduardo Coudet como DT, mientras que la Academia está obligada a ganar luego de la derrota ante Independiente.