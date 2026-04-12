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River visita a Racing en el clásico del domingo en el Torneo Apertura

El Millonario busca extender su buena racha desde la llegada de Eduardo Coudet como DT, mientras que la Academia está obligada a ganar luego de la derrota ante Independiente.

Racing y River jugarán este domingo desde las 20.00 en el Cilindro, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El cuadro de Núñez sufrió el primer traspié del ciclo de Eduardo Coudet tras empatar con Blooming en Bolivia y ahora afrontará el clásico del morbo frente a Racing, en el que rotará varias de sus piezas clave. Del otro lado, el conjunto local irá con sus mejores armas en busca de afianzarse en los puestos de clasificación.

La probable formación de River vs. Racing, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Racing vs. River, por el Torneo Apertura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

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