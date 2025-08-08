Una nueva amenaza de bomba obligó a evacuar a una escuela en Rawson

Los especialistas recorrieron minuciosamente cada sector de la escuela, pero no hallaron ningún artefacto explosivo. Durante el procedimiento, el clima de tensión fue evidente: alumnos, docentes y familias aguardaban novedades en las afueras del edificio.

Fuentes judiciales advirtieron que este tipo de amenazas constituyen un delito grave, ya que alteran el orden público y pueden derivar en sanciones penales severas. No es la primera vez que una escuela de San Juan se ve envuelta en un episodio de este tipo, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta rápida.

La investigación sigue en curso y no se descarta que en las próximas horas se ordenen medidas para rastrear el origen del llamado que generó alarma en toda la comunidad educativa.