La tranquilidad del barrio Valle Grande, en Rawson, se vio alterada este viernes por la tarde tras una amenaza de bomba en la Escuela Valle Grande. La advertencia, recibida a través de un llamado anónimo, activó de inmediato el protocolo de emergencia y derivó en un amplio despliegue de seguridad.
Una nueva amenaza de bomba obligó a evacuar a una escuela en Rawson
Investigan la autoría del llamado.