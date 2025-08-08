"
Una nueva amenaza de bomba obligó a evacuar a una escuela en Rawson

La advertencia, recibida a través de un llamado anónimo, activó de inmediato el protocolo de emergencia y derivó en un amplio despliegue de seguridad. Investigan la autoría del llamado.

La tranquilidad del barrio Valle Grande, en Rawson, se vio alterada este viernes por la tarde tras una amenaza de bomba en la Escuela Valle Grande. La advertencia, recibida a través de un llamado anónimo, activó de inmediato el protocolo de emergencia y derivó en un amplio despliegue de seguridad.

Fuentes policiales confirmaron que personal de UFI Genérica , bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro, quedó a cargo de la causa para determinar el origen de la amenaza y dar con los responsables.

Ante la alerta, efectivos policiales, Bomberos, personal de emergencias y equipos especializados en explosivos se presentaron en el lugar. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación total del establecimiento y el corte de las calles internas del barrio para impedir el acceso de vehículos y peatones mientras se realizaba la inspección.

Los especialistas recorrieron minuciosamente cada sector de la escuela, pero no hallaron ningún artefacto explosivo. Durante el procedimiento, el clima de tensión fue evidente: alumnos, docentes y familias aguardaban novedades en las afueras del edificio.

Fuentes judiciales advirtieron que este tipo de amenazas constituyen un delito grave, ya que alteran el orden público y pueden derivar en sanciones penales severas. No es la primera vez que una escuela de San Juan se ve envuelta en un episodio de este tipo, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta rápida.

La investigación sigue en curso y no se descarta que en las próximas horas se ordenen medidas para rastrear el origen del llamado que generó alarma en toda la comunidad educativa.

