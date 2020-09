Misterio del cuerpo hallado: investigan la identidad y si se trató de un homicidio

Hay indicios concretos de que el escenario advertido por los investigadores, en la mañana del domingo, es parte de una escena criminal. Lo que ocurre es que ese cuerpo encontrado por la Policía en el baldío ubicado en el barrio Los Tamarindos, Chimbas, no estaba en ese lugar en las últimas horas del sábado. Sin embargo, se descubrió a simple vista que el cadáver presentaba un aparente avance de descomposición.

Esto da la pauta de que, posiblemente, se trató de un homicidio, y que alguien pudo haber "plantado" el cadáver hoy, pero aún hay reserva por parte de los investigadores. El caso se maneja con hermetismo ya que las características no fueron del todo comprobadas. A la víctima no se la pudo reconocer por ahora, al tratarse de un cuerpo en descomposición con indicios de mutilación probablemente por violencia canina.

Según revelaron fuentes policiales a sanjuan8.com, ahora resta confirmar a través de las pericias de la autopsia forense si la víctima es Carlos Luis Arena (75). Para que eso ocurra, la familia será convocada a la Morgue Judicial para realizar el reconocimiento de rigor bajo estricto protocolo de Covid 19.

Los exámenes forenses revelarán también detalles al respecto de su muerte: la causa y las circunstancias. Por otro parte, la tarea de entrevistar a los vecinos de la zona y las cámaras de seguridad, conformarán el expediente que, en principio, iniciará preliminar como "muerte dudosa".

La desaparición de Arena

Carlos Luis Arena (75) es un jubilado que desapareció luego de haber sido dejado por un familiar en las inmediaciones de Las Heras y 25 de Mayo, donde iba a cobrar su jubilación.

Según reconoció una persona de la sucursal, no cobró ese día, pero no hay testigos de qué fue lo que ocurrió con este hombre. Su familia lo busca desde entonces, al igual que la Policía, que chequeó las cámaras de seguridad para seguir sus pasos. No hubo noticias de este jubilado, hasta este domingo.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una persona sin identidad levantó la sospecha de que se podría tratar de este hombre que es intensamente buscado.