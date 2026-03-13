Un procedimiento de Gendarmería Nacional en la cordillera sanjuanina terminó con el secuestro de estupefacientes y con dos ciudadanos chilenos vinculados a una causa federal. El operativo se realizó en el marco de la Operación Veranadas 2025-2026, destinada al control del ingreso de crianceros que cruzan con ganado hacia territorio argentino para el pastoreo estacional.
Gendarmería secuestró droga y miles de semillas en la cordillera sanjuanina
Gendarmes detectaron cocaína, marihuana y más de 3.600 semillas de cannabis durante un patrullaje en la zona de Barreal. Los involucrados son dos ciudadanos chilenos, que quedaron supeditados a una causa federal.