Gendarmería secuestró droga y miles de semillas en la cordillera sanjuanina

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Tras realizar las pruebas de campo Narcotest, se confirmó que una de las sustancias correspondía a cocaína, con un peso aproximado de un gramo. En el mismo procedimiento también se incautaron 42 gramos de cannabis sativa y unas 3.600 semillas de marihuana, además de otros elementos vinculados al consumo.

Ante el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal de San Juan, que ordenó el decomiso de la droga y dispuso que los dos ciudadanos chilenos quedaran supeditados a la causa, mientras avanza la investigación correspondiente.

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La Operación Veranadas es un dispositivo que se despliega cada temporada en la cordillera sanjuanina para coordinar el ingreso de crianceros chilenos con sus animales, quienes utilizan los pastizales de altura durante determinados períodos del año. En ese contexto, Gendarmería realiza controles permanentes en los puestos de montaña y zonas de pastoreo para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir delitos en áreas de difícil acceso.