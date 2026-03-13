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Gendarmería secuestró droga y miles de semillas en la cordillera sanjuanina

Gendarmes detectaron cocaína, marihuana y más de 3.600 semillas de cannabis durante un patrullaje en la zona de Barreal. Los involucrados son dos ciudadanos chilenos, que quedaron supeditados a una causa federal.

Un procedimiento de Gendarmería Nacional en la cordillera sanjuanina terminó con el secuestro de estupefacientes y con dos ciudadanos chilenos vinculados a una causa federal. El operativo se realizó en el marco de la Operación Veranadas 2025-2026, destinada al control del ingreso de crianceros que cruzan con ganado hacia territorio argentino para el pastoreo estacional.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 26 “Barreal”, quienes realizaban un patrullaje a caballo en la zona de Valles Cordilleranos, específicamente en el sector de pasturas Las Garzas. Durante el recorrido, los uniformados detectaron un ruco —una vivienda precaria utilizada en la montaña— donde se encontraban dos hombres de nacionalidad chilena.

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Al ser identificados y al revisar sus pertenencias, los gendarmes hallaron dos bolsas de nylon que emanaban un fuerte olor característico a marihuana, además de otra que contenía una sustancia blancuzca sospechosa.

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Tras realizar las pruebas de campo Narcotest, se confirmó que una de las sustancias correspondía a cocaína, con un peso aproximado de un gramo. En el mismo procedimiento también se incautaron 42 gramos de cannabis sativa y unas 3.600 semillas de marihuana, además de otros elementos vinculados al consumo.

Ante el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal de San Juan, que ordenó el decomiso de la droga y dispuso que los dos ciudadanos chilenos quedaran supeditados a la causa, mientras avanza la investigación correspondiente.

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La Operación Veranadas es un dispositivo que se despliega cada temporada en la cordillera sanjuanina para coordinar el ingreso de crianceros chilenos con sus animales, quienes utilizan los pastizales de altura durante determinados períodos del año. En ese contexto, Gendarmería realiza controles permanentes en los puestos de montaña y zonas de pastoreo para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir delitos en áreas de difícil acceso.

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