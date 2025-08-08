Una mujer mató a su hijo e investigan su salud mental

Además, se esperan peritajes médicos para determinar el estado de salud mental de la imputada. Si se confirma que padecía un trastorno psiquiátrico al momento del hecho, la Justicia deberá evaluar su eventual inimputabilidad.

El horror en Lomas de Zamora

El martes por la tarde, otra escena conmocionante sacudió a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Un nene de 8 años fue hallado asesinado con una herida de arma blanca, y su padre, con una puñalada en el abdomen, fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo.

Todo comenzó con un llamado al 911 por parte de una mujer de 41 años, quien advirtió que no podía comunicarse con su pareja, Alejandro Ruffo, de 52 años, que se encontraba solo con el hijo menor de ambos. Ante la alerta, efectivos de la Policía Bonaerense se dirigieron al domicilio de la calle Díaz Vélez al 192, en la zona oeste de Lomas de Zamora.

Al ingresar a la casa, los agentes hallaron al hombre ensangrentado en el living y al niño, Joaquín Enzo, sin vida sobre la cama matrimonial. Personal del SAME constató la muerte del menor y pidió la intervención de la Policía Científica.

Fuentes oficiales confirmaron que Ruffo fue sometido a una cirugía de urgencia y quedó en estado reservado. Según declaró la madre del niño ante la Justicia, el hombre tenía antecedentes de salud mental.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, que la investiga como un homicidio agravado por el vínculo. Se esperan los resultados de las pericias psiquiátricas para determinar si el acusado comprendía la criminalidad de sus actos.

Según registros oficiales, el sospechoso trabaja en un colegio privado bilingüe de Banfield Este y tuvo empleos anteriores en el municipio de Lomas de Zamora y en una empresa siderúrgica. En redes sociales, se mostraba como simpatizante de River y Los Andes. En una de sus últimas publicaciones, se lo veía en la cancha con su hijo.