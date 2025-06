Milei se explayó: condena a CFK, palos al macrismo y ¿reelección?

En esta línea, Javier Milei subrayó que la ratificación de la condena a Cristina Kirchner "ocurre en este Gobierno, y yo creo que eso efectivamente ha ocurrido porque es el primer Gobierno que le ha dado rienda suelta a la justicia". "Yo siempre abogué por la libertad del poder judicial, y al no existir interferencias sobre el poder judicial, se hizo justicia. Ese activo otros no lo tienen", sostuvo el Presidente, que al ser consultado sobre la injerencia de mandatos anteriores, respondió: "No han dejado trabajar en paz a los jueces".

En este sentido, y ante la pregunta sobre el rol de la administración de Mauricio Macri en la intervención de la justicia, Milei replicó que "el macrismo ha jugado un rol en interferir las instituciones".