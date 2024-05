Zeballos y Granollers, campeones en el Masters 1000 de Roma

Cebolla y su compañero, dupla número 1 del ranking ATP de dobles, no han tenido rival en todo el torneo: pudieron resarcirse tras no jugar la semifinal del torneo de Madrid por lesión de Zeballos y fueron muy superiores a todos sus rivales, contra los que no cedieron un solo set en todo el torneo.

Zeballos y Granollers disputaron su séptima final de Masters 1000 como pareja y aumentaron su balance en victorias-derrotas a 6-1. Campeones en Canadá 2019, Roma 2020, Madrid 2021, Cincinnati 2021 y Shanghái 2023, recuperaron la corona en el Foro Itálico.