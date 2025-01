Leé también: Seguí la Vuelta a San Juan en vivo por Radio La Red

El hombre del SEP consiguió su primera victoria en una etapa de la Vuelta, aunque no fue sencillo y tuvo que batallar bastante durante toda la etapa y ser efectivo en el remate final. “El sprint fue muy intenso, muy apretado, mucho choque, creo que normal en la hora del sprint. Pero bueno, me pude acomodar bien y partir a mis metros y quedarme con el triunfo” comentó Cobarrubia tras ganar la carrera. Cabe destacar que su equipo no ganaba una etapa de la Vuelta a San Juan desde la edición 2016.