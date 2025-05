Miguel Ángel Russo renunció a San Lorenzo y está más cerca de Boca

El DT de 69 años no quiso responder sobre el tema al ser consultado en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro. "Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", declaró.

Sin embargo, luego lanzó una frase que sembró la incógnita: "Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público". Aunque no ratificó los rumores, tampoco los descartó, y eso alimentó las expectativas de los hinchas xeneizes de verlo una vez más al mando del equipo.