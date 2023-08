La Bombonera no se olvida de Martín Palermo

Previo al encuentro, el ídolo xeneize y entrenador del Calamar fue ovacionado por todo el Alberto J. Armando. En conferencia de prensa, transmitió sus sensaciones por el cariño recibido: "Lo de la gente me sigue emocionando pero intenté no llorar. Son momentos que me llevo. No tengo más palabras por el cariño que me expresan siempre".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1692689679986909461%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692689679986909461%7Ctwgr%5Ec138864ef7c74a2538622bb039fab432624a3d04%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2F1038%2F68406%2Fmartin-palermo-y-su-emocion-en-la-bombonera-intente-no-llorar&partner=&hide_thread=false EXPLOSIÓN TOTAL: ASÍ SE LEVANTÓ LA BOMBONERA PARA OVACIONAR AL TITÁN PALERMO. pic.twitter.com/2xABFZ0lId — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2023

Además, antes del inicio del partido, los fanáticos del Xeneize le tiraron camisetas para que firme. El Titán, uno de los máximos ídolos en la historia del club, firmó varias en el banco de suplentes y las devolvió a la tribuna.