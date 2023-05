Garnacho tomó una decisión: ¿Argentina o España?

“Yo creo que es un tema cerrado a cal y canto, y no hay que esconderse", reconoció el mánager en una entrevista con Relevo. Además, de Lucas confesó que la decisión del extremo derecho, que no estará en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina porque el club inglés no quiso cederlo, por representar a la Albiceleste es porque realmente lo siente, y agregó: “A él cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición”.