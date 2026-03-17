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Fernanda Illanes ganó en la Liga Nacional de clubes de patín

La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes se quedó con la especialidad de velocidad en la Liga Nacional de clubes de patín realizada en Neuquén.

El fin de semana pasado se disputó la primera fecha de la Liga Nacional de Clubes de Patín Carrera en la Ciudad Deportiva del Parque Valentina. Fue un importante evento donde confluyeron 26 clubes con 246 deportistas entre los que estuvo la delegación de San Juan, encabezada por Fernanda Illanes que –una vez más- sobresalió a nivel nacional, logrando la medalla de oro en velocidad. Integrando el equipo oriundo de Pocito, acompañaron a Fernanda, Alexander Ramírez, Martina Macaris, Emma Castro, Nicolás Ramón, Bianca Reta y la dirección de Verónica Domínguez.

Respecto a los resultados obtenidos y a lo que ha planificado para el año, Fernanda Illanes comentó: “Con respecto al nacional, se realizó en la ciudad de Neuquén en un circuito de ruta, en donde estuvimos compitiendo -en mi caso- en todas las carreras, pero enfocándome en mi especialidad que es la velocidad, en donde gané la distancia de 100 metros carril y la vuelta sprint que son 400 metros, que es la vuelta al circuito.

Las sensaciones fueron muy buenas, siempre obviamente hay algo para mejorar, pero la verdad que estoy feliz de poder haber demostrado el trabajo que se ha venido haciendo. Dentro de todo me he sentido muy cómoda y con muchas cosas buenas que puedo tomar de este campeonato y a partir de esas cosas ir trabajando para los objetivos de más adelante.

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Esos objetivos serían los Juegos Odesur, que se realizan en septiembre y los World Skate en Paraguay en octubre, así que muy contenta de los resultados y agradecer a todos los que pudieron hacer que cada uno de nosotros podamos estar compitiendo en Neuquén y poder traer estos resultados y buenas experiencias de parte de todo el equipo”.

Resultados de patinadores sanjuaninos:

400 metros – Quinta damas: 19ª Ema Castro

100 metros Mayores damas: 1ª Fernanda Illanes 11”266; 2ª Micaela Siri 11”353; 3ª Camila Aquino 11”458.

100 metros Varones mayores: 8° Alexander Ramírez; 10° Nicolás Ramón

100 metros Sexta damas: 20ª Bianca Reta

100 metros Quinta Damas: 10ª Emma Castro

15.000 metros Varones mayores (eliminación): 10° Alexander Ramírez; 18° Nicolás Ramón

15.000 metros Damas mayores (eliminación): 9ª Fernanda Illanes; 15ª Martina Macaris

400 metros Sexta damas: 21ª Bianca Reta

Vuelta Sprint Mayores damas: 1ª Fernanda Illanes 35”442; 2ª Camila Aquino 35”687; 3ª Micaela Siri 35”734

10.000 metros Varones mayores: 18° Nicolás Ramón; 20° Alexander Ramírez

Vueltas por puntos Varones mayores: 17° Nicolás Ramón

Vueltas por puntos Damas mayores: 6ª Fernanda Illanes; 16ª Martina Macaris

100 metros Sexta damas: 21ª Bianca Reta

Vuelta Sprint Varones mayores: 13° Nicolás Ramón; 17° Alexander Ramírez

El calendario 2026 ya tiene confirmadas el resto de las fechas; la segunda de la Liga nacional se disputará en julio desde el 17 al 19 en San Juan. La tercera será en Mar del Plata del 4 al 6 de septiembre, y la última se disputará del 13 al 15 de noviembre en Santa Fe.

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