Fernanda Illanes ganó en la Liga Nacional de clubes de patín

Respecto a los resultados obtenidos y a lo que ha planificado para el año, Fernanda Illanes comentó: “Con respecto al nacional, se realizó en la ciudad de Neuquén en un circuito de ruta, en donde estuvimos compitiendo -en mi caso- en todas las carreras, pero enfocándome en mi especialidad que es la velocidad, en donde gané la distancia de 100 metros carril y la vuelta sprint que son 400 metros, que es la vuelta al circuito.

Las sensaciones fueron muy buenas, siempre obviamente hay algo para mejorar, pero la verdad que estoy feliz de poder haber demostrado el trabajo que se ha venido haciendo. Dentro de todo me he sentido muy cómoda y con muchas cosas buenas que puedo tomar de este campeonato y a partir de esas cosas ir trabajando para los objetivos de más adelante.