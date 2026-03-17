Fernanda Illanes ganó en la Liga Nacional de clubes de patín

Esos objetivos serían los Juegos Odesur, que se realizan en septiembre y los World Skate en Paraguay en octubre, así que muy contenta de los resultados y agradecer a todos los que pudieron hacer que cada uno de nosotros podamos estar compitiendo en Neuquén y poder traer estos resultados y buenas experiencias de parte de todo el equipo”.
Resultados de patinadores sanjuaninos:
400 metros – Quinta damas: 19ª Ema Castro
100 metros Mayores damas: 1ª Fernanda Illanes 11”266; 2ª Micaela Siri 11”353; 3ª Camila Aquino 11”458.
100 metros Varones mayores: 8° Alexander Ramírez; 10° Nicolás Ramón
100 metros Sexta damas: 20ª Bianca Reta
100 metros Quinta Damas: 10ª Emma Castro
15.000 metros Varones mayores (eliminación): 10° Alexander Ramírez; 18° Nicolás Ramón
15.000 metros Damas mayores (eliminación): 9ª Fernanda Illanes; 15ª Martina Macaris
400 metros Sexta damas: 21ª Bianca Reta
Vuelta Sprint Mayores damas: 1ª Fernanda Illanes 35”442; 2ª Camila Aquino 35”687; 3ª Micaela Siri 35”734
10.000 metros Varones mayores: 18° Nicolás Ramón; 20° Alexander Ramírez
Vueltas por puntos Varones mayores: 17° Nicolás Ramón
Vueltas por puntos Damas mayores: 6ª Fernanda Illanes; 16ª Martina Macaris
100 metros Sexta damas: 21ª Bianca Reta
Vuelta Sprint Varones mayores: 13° Nicolás Ramón; 17° Alexander Ramírez
El calendario 2026 ya tiene confirmadas el resto de las fechas; la segunda de la Liga nacional se disputará en julio desde el 17 al 19 en San Juan. La tercera será en Mar del Plata del 4 al 6 de septiembre, y la última se disputará del 13 al 15 de noviembre en Santa Fe.