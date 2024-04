Confirmaron la programación de la fecha 4 del Apertura Nivel 1

La programación se completará el sábado a las 18 con Jáchal ante Urquiza en el estadio Papa Francisco.

Posiciones Nivel 1 - Básquetbol Masculino f3.png

Las chicas también juegan

El torneo de Primera división femenino jugará su fecha entre sábado y domingo. El sábado a las 16 se cruzarán Universidad vs. Urquiza. El domingo a las 20 será el turno de Del Bono vs. Macabi El Ceibo, Lanteri vs. Aramburu y Sanjuanino Jrs. vs. Isca Yacu.