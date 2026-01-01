Chelsea anunció la salida de Maresca tras un año y medio en el club

En la Premier League, el equipo ganó apenas uno de sus últimos siete partidos y se ubica quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En la Copa de la Liga está en semifinales, en la FA Cup alcanzó la tercera ronda y en la Liga de Campeones marcha decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de la clasificación directa a octavos de final.

En total, Maresca dirigió 92 partidos oficiales al frente del Chelsea, con un balance de 55 victorias. Desde el club destacaron los logros obtenidos y señalaron que “estos éxitos serán una parte importante de la historia reciente del club”, además de agradecerle “su contribución” y desearle “lo mejor para el futuro”.

En el mensaje final, la institución explicó los motivos de la decisión: “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”. El próximo compromiso será el domingo, como visitante, ante Manchester City, ya con un nuevo entrenador por definir.

En ese contexto, el plantel que integran Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará el tramo decisivo del calendario con un cuerpo técnico a confirmar. Ambos futbolistas fueron titulares el 30 de diciembre en el empate 2-2 frente a Bournemouth, partido en el que el mediocampista surgido en River convirtió uno de los goles. Ahora, Chelsea deberá reorganizar su rumbo en plena triple competencia.