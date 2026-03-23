Batacazo de Cerúndolo en Miami: pasó a octavos tras ganarle a Medvedev

image

Cerúndolo llegó al compromiso con la confianza reforzada después de vencer a Thiago Tirante en sets corridos en la ronda anterior, ratificando un presente sólido que lo mantiene dentro del top 20 mundial.

Medvedev, por su parte, ex número uno del mundo y asentado en el top ten, arribaba en un gran momento competitivo, con una final en Indian Wells y un título reciente en Dubái que lo consolidan como una amenaza en superficies rápidas.

El duelo enfrentó dos estilos contrastantes: la solidez desde el fondo de Medvedev y su poderío, frente a la agresividad y capacidad de adaptación de Cerúndolo, recursos que el argentino explotó especialmente en los momentos decisivos.

Para Cerúndolo la victoria representa una medida de su progresión en torneos de alta exigencia y una oportunidad para afianzarse frente a la elite. En tanto, para Medvedev supuso un traspié, en un tramo del calendario donde aspiraba a mantener la regularidad.

El pasaje de Cerúndolo a octavos en Miami no solo altera las expectativas del cuadro, sino que confirma la creciente presencia argentina en escenarios grandes y su capacidad para plantear partidos de alto nivel frente a figuras consagradas.