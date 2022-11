Argentina goleó a España en en un debut vibrante en el Cantoni

De esta manera arrancaba el duelo entre argentos e hispanos. Ambos con hambre de gloria desde el último WSG en Barcelona, donde Argentina cayó en la final con Portugal, y España debió conformarse con el tercer puesto en su casa. En el inicio del partido, fueron los ibéricos quienes sorprendieron. Un remate de prácticamente mitad de cancha de Xavier Barroso a los 3´28” encontró en el stick de Antonio Pérez el desvío necesario para descolocar a Constantino Acevedo y abrir el marcador. Posteriormente el gol fue convalidado a favor de Ignacio Alabart (N°3), para el 1 a 0 a favor de los peninsulares, que dejaba mudo al Aldo Cantoni, con sus 8000 gargantas cerradas por la tempranera conquista española.

Sin embargo quedaba mucho tiempo y el partido era una promesa de gran juego, con acciones permanentes de gol, jugándose al 100 % en cada jugada, tanto locales como visitantes. En este ida y vuelta Argentina fue desequilibrando el juego en pos del empate. La cancha se inclinó y las mayores acciones de riesgo se dieron en el arco del gran portero Sergio Fernández, que rechazó uno y otro intento de gol local, ya sea de media distancia con una bomba, o mano a mano.

Tanto fue el cántaro a la fuente, que en este partido que comenzó a hacerse áspero y friccionado, una dura infracción de Davis Torres fue sancionada con tarjeta azul y en el libre directo, Lucas Ordoñez remató de primera intensión. El portero dio rebote y el mismo jugador lo tomó para volver a rematar, esta vez con fortuna y el empate llegó para Argentina.

La selección local dirigida por José Luis Páez no bajó la intensidad de su juego, y a pesar del empate, buscó más en el arco de Sergio Fernández. La química entre Carlos Nicolía y Pablo Álvarez apareció a poco de superar los 20 minutos de juego. El primero arrancó con una jugada individual por derecha, levantó la cabeza y divisó a Álvarez ingresando por izquierda. El pase elevado para que Pablo raquetee la bocha y por sobre el arquero hispano, coloque el segundo gol del partido, con el que Argentina cerraría el primer tiempo en ventaja por 2 a 1.

El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad con que terminó el primero. Los dos volcados al ataque, decididos a ganar el partido sin escatimar esfuerzos, generando jugadas claras de gol en ambos bandos y el lucimiento de Acevedo por Argentina y Fernández por España, dos grandes porteros de este Mundial. Más allá destacar a los arqueros, los goles no tardaron en llegar. El “Nolo” Romero lo toca al pasar por la zona a Sergi Aragonés y el N°55 español cae en el área local. El penal y la tarjeta azul fueron en contra de Argentina, y Poch Bargalló (N°8) fue el encargado de ejecutar. Un primer intento fallido por adelantamiento de Acevedo, pero en el segundo Bargalló no perdonó y metió la bocha en el fondo del arco, para el empate 2 a 2.

La alegría española no duró mucho, ya que al reponer del medio campo, y solo once segundos después del empate ibérico, Lucas Ordoñez se hamacó en el mediocampo, y metió una terrible bomba que Fernández no puede rechazar, y nuevamente Argentina se ponía en ventaja por 3 a 2.

Con el marcador muy cerrado, y Argentina manejando la mínima diferencia, a solo 2´46” de terminar el partido, arrancó de mitad de cancha su mejor jugador, Lucas Ordoñez, para buscar un remate externo, que llegó al portero, dio rebote y en la zona Pablo Álvarez tomó la bocha, y habilitó nuevamente a Ordoñez, que ingresa, levanta la bocha con su Stich, y de aire la golpea, la raquetea como si fuera un drive ganador en el tenis, para encontrar por primera vez en el partido una ventaja de dos goles. Argentina se ponía 4 a 2 a pocos segundos del final.

Momento de tensión a los 48 segundos para el final del partido, Argentina convirtió su décima falta y el libre directo llegó para España. Bargalló se encargó de ejecutar y el arquero argentino “Conti” Acevedo rechazó para el desahogo local. El partido terminó pica entre el arquero Sergi Fernández y Carlos Nicolía, y con todo el Cantoni festejando esta primera victoria local.

Este martes, en la segunda jornada, España se medirá con Mozambique a las 17:30 hs local, mientras que Argentina lo hará con Angola a las 22 hs.