Construir en San Juan superó los $1,39 millones por metro cuadrado

Al analizar los componentes del costo, los materiales de construcción registraron una suba interanual del 13,75%, mientras que la mano de obra mostró un incremento del 19,44%, en línea con las actualizaciones salariales vigentes. Esta combinación explica una curva de precios más estable, pero también un nivel de actividad que se mantiene contenido, con obras y ventas en volúmenes reducidos.

En el corto plazo, la evolución mensual también fue acotada. En enero, los materiales aumentaron 0,32%, mientras que la mano de obra tuvo una suba del 1,30%, empujando el índice general al 0,79% mensual. Aun así, el impacto final en el presupuesto de obra continúa siendo elevado.

De cara a los próximos meses, uno de los principales desafíos del sector sigue siendo el acceso al financiamiento. La falta de crédito limita la capacidad de las familias para encarar proyectos de construcción y condiciona la reactivación del rubro, especialmente en los segmentos de clase media.

Panorama nacional

A nivel nacional, el Índice del Costo de la Construcción para el Gran Buenos Aires cerró diciembre con una suba mensual del 1,4%, impulsada por aumentos en materiales, mano de obra y gastos generales. Durante todo 2025, el índice acumuló un incremento del 22,9%, reflejando el impacto de ajustes en insumos, tarifas y salarios del sector.

En la variación interanual, se destacaron fuertes aumentos en rubros como movimiento de tierra (32,4%), ascensores (31%), carpintería de madera (29,4%) y carpintería metálica y herrería (27,6%). También se registraron subas relevantes en albañilería (24,4%), instalación eléctrica (22,2%) y estructura (20,5%), entre otros.

Estos datos confirman que, aunque el ritmo de aumentos se moderó en algunos tramos, el costo de construir sigue en niveles elevados tanto a nivel provincial como nacional, con un impacto directo en el acceso a la vivienda y en la dinámica del sector.