- Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Lleva cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada con el cohete SLS el 1 de abril de 2026.
- No va a alunizar. Su misión es rodear nuestro satélite y volver, para probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo.
- El objetivo principal es preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar, y finalmente llegar a Marte.
- El lunes 6 de abril será el momento más importante del viaje: Orion hará el sobrevuelo de la Luna. La ventana principal empezará cerca de las 15:45 de Argentina y el punto de mayor acercamiento está previsto para alrededor de las 20.
San Juan 8 > Mundo > artemis
Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes
La tripulación de la nave Orion se prepara para el sobrevuelo en la cara oscura del satélite.