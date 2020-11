La sorpresa del marido de Pampita por su 1° aniversario

"Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! ¡no alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das! ¡Cada día de este año me hiciste sentir tan amada! ¡Qué hombre más maravilloso me mandó Dios! ¡Te amo con mi alma entera! ❤️”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

El empresario también compartió un video con momentos íntimos de la pareja y aseguró: “¡Feliz aniversario amor mío!”. En el video, se escuchaba la voz de Moritán hablándole a su mujer. “‘¿No te gusto?’, me preguntás, entre pucheros y seducción, mirándome de perfil mientras me regalás tu caminar. Y yo te miro, siempre te miro. Me gustás tanto mi amor, que me pellizco cada mañana para comprobar si es verdad. Y despierto con vos entre mis brazos”, aseguró.

Pampita fue la primera en comentar el posteo asegurando: “Toda la vida te voy a llenar de besos y abrazos amor mío @robergmoritan. ¡El mejor hombre que me podía tocar! ¡Me diste un año tan espectacular! ¡Que vengan muchos más! ❤️”.

El casamiento de Pampita y Roberto se realizó el 22 de noviembre de 2019 en el Palacio Sans Souci. Para decorar el lugar se utilizaron 3 mil flores naturales en el arco con follaje de dos metros de alto, ya que los novios querían “trasladar el jardín al interior”.

Durante estos 12 meses en los cuales transitaron la pandemia, ambos se dedicaron posteos constantes demostrándose su amor y admiración mutua.