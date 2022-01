La China Suárez bloqueó a Benjamín Vicuña

El detalle es que no viajó sola. Viajó con sus tres hijos (Rufina, hija de Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, hijos de Benjamín Vicuña) y eso no le gustó nada al chileno, porque significa que no sabe cuándo podrá volver a sus hijos.

De esta manera, tras un intenso cruce entre la ex pareja por este tema, "Ella lo bloqueó hace 15 días" aseguró Tartúfoli y fue por más, dándole indirectamente un consejo al actor: “Mientras él postea, 'Esta es la casita de la nena (Magnolia)', me parece que va a tener que ir en un avión a buscarlos a sus hijos". Porque la realidad es que desde que Suárez lo bloqueó, Vicuña no habría tenido más contacto con sus dos hijos.