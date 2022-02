Fuerte respuesta de Gianinna Maradona a un mensaje de Daniel Osvaldo

"Para ser hay que estar, extrañar es de cobardes. Gud bai!", lanzó sin rodeos la hija del astro del fútbol, en lo que parece ser una respuesta directa a su ex en el día de los enamorados (14 de febrero).

Gianinna había confirmado su ruptura con Daniel Osvaldo hace ya algunas semanas de manera pública con un posteo en las redes: "Para siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, como lo dijimos mil veces! Saluuuuuu' por eso", precisó la hermana de Dalma.

Y remarcó: "Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. Lo que sean los demás no corre por mi cuenta ni por la tuya!".

"Se feliz hoy, mañana y siempre! Yo prometo que también!. Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas! Avanti Stone! La vida es una y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser!", agregó Gianinna Maradona.

El video de la polémica de Daniel Osvaldo en la noche de Miami

Daniel Osvaldo fue registrado hace algunas semanas en un boliche nocturno en Miami, a los mimos con una misteriosa morocha, a menos de un mes de separarse de Gianinna Maradona.

Desde la cuenta de Instagram Chusmeteando1 compartieron un video en el que se lo ve al exfutbolista en el local nocturno, a los mimos con una misteriosa morocha.

"Con chape incluido", titularon el material que se publicó en una historia de Instagram, de un Daniel Osvaldo a los besos, a pocos días de romper con la hija de Diego Maradona.