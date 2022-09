¿Sabrina Rojas está embarazada?

En ese instante, Guido Zaffora reveló un comentario que le hizo a su compañero antes del programa. "Yo le dije que para mí Sabri está embarazada y ellos todavía no lo saben. Te veo feliz", detalló el panelista.

El Tucu negó que estén esperando un bebé, pero remarcó que el deseo de ser padres existe. "No, Sabri no está embarazada. Me da felicidad la ilusión de ser padre. Es algo que está charlando en la pareja", aclaró.

Los productores del programa arrojaron una placa de último momento y un graph que destacaba el textual del conductor: "Estoy para ser papá". "No, paren, paren.... ¡no está embarazada!", reiteró El Tucu, que no podía parar de reír por la situación.