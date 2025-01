La opinión de Facundo Pieres,en plena guerra entre Wanda- Icardi

Entrevistado por Sofía Martínez, el polista reveló que intentó aconsejar a la hermana de su novia, pero aseguró que no tuvo suerte.

“¿A Wanda le diste algún consejo?”, consultó sutil la periodista deportiva metiéndose así en el terreno de la farándula. “Sí, varios. Pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo. No tanto porque no la vemos mucho, ya que ella también viaja y labura un montón”, lanzó sereno pero seguro de sus palabras.