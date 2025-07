Se conoció el nombre del futbolista de Boca que estaría saliendo con Wanda Nara

Sin embargo, luego de confirmar que está soltera, Wanda reveló cuán reciente es su vínculo con el futbolista: “Viene bien, buena onda, me trata bien. Es de hace poco, no es una relación, estamos chateando. Todavía no nos vimos, es solo chateo”.

En ese contexto, Ángel de Brito recordó el frustrado viaje que la mediática tenía previsto para presenciar uno de los partidos del torneo FIFA y que nunca llegó a realizarse. "Cuando no viajó al Mundial de Clubes, ella dijo que tenía un chongo que le había invitado y ahora, yo creo que dimos en el clavo”, subrayó en LAM (América).

"Wanda, estos días, estuvo subiendo unas imágenes donde se la ve en un auto. Viene subiendo fotos con un vehículo particular: un Mustang ploteado. Y resulta que este futbolista subió a su cuenta privada, una foto del mismo auto donde se ve la patente", detalló Fefe Bongiorno a continuación.

Entonces, sin revelar aún la identidad del jugador, el panelista sumó dos nuevas coincidencias que lo vincularían con la mediática: "Pudimos corroborar que la patente es la misma y que tienen el mismo anillo que estuvieron usando estos días".

Por su parte, el conductor de LAM (América TV) aseguró que le consultó a Wanda Nara por las especulaciones entorno a la posibilidad de un incipiente romance con un futbolista de Boca Juniors pero ella lo negó rotundamente.

“Yo se lo pregunté con nombre y apellido a ella, para chequear. Y me dijo: “No, nada que ver' pero auto y anillo son muchas coincidencias”, enfatizó.

Instantes después, el panelista volvió a tomar la palabra para revelar el nombre del joven futbolista del equipo de Miguel Ángel Russo: “Él es Ayrton Costa. Es un jugador de Boca que le fue muy bien durante el Mundial de Clubes".

"Aparentemente está recientemente separado, estaba vinculado a una chica que fue a Miami y la chica ayer subió una historia diciendo que no estaba con nadie”, sumó.

Según informaron en el ciclo televisivo, hace tan solo unos pocos días, el deportista habría encabezado una reunión íntima con sus allegados más cercanos donde presentó a Wanda Nara a sus amigos. "Tuvieron un encuentro. Él la presentó a su entorno más chico”, aseguró Pepe Ochoa.

Quién es Ayrton Costa, el jugador de Boca Juniors que destacó en el Mundial de Clubes

Con 25 años, el joven futbolista nacido el 12 de julio de 1999 en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, se desempeña actualmente como defensor central en Boca Juniors.

Formado en Independiente, continuó su trayectoria en Platense y luego sumó experiencia internacional en el Royal Antwerp de Bélgica. Así, a principios de 2025 llegó a Boca Juniors, donde logró destacarse como titular en el último torneo FIFA frente a Benfica, Bayern Múnich y Auckland City.