Fuerte frase de Gerardo Romano sobre el atentado a Cristina Fernández

"Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que (al agresor) se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así, lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta", opinó el actor.

Desde su experiencia como ex custodio, Romano aseguró que la vicepresidenta debería haber tomado más recaudos ante la alarmante escaldada de violencia.

"Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: 'déjese de joder arriesgando la vida permanentemente'", sostuvo.

Romano remacó que fueron muchas las situaciones en las cuales estuvo expuesta. "Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho. Ella tiene una entrega mutua de amor, ¿quién puede provocar lo que provoca ella, esas muestras de lucha y entrega de la gente?", sentenció.