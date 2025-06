Escapó un asesino del penal de Ezeiza y amenazó con matar a Luis Ventura

"Anoche recibí la octava amenaza. Más de lo mismo, el mismo tipo y con el mismo tenor", declaró Luis Ventura en A la Tarde (América TV) confirmando que nuevamente le llegaron mensajes intimidantes. Segundos después, Karina Mazzocco leyó la octava amenaza de muerte a su colega: "Rata judía seguís hablando cagadas en la tele, ¿sabés quién soy yo? El terror de los pasillos el Fuerte Apache. Me dicen 'El Caimán', hace dos meses me escapé del pena de Ezeiza con mi compa de celda, 'El Carnicero' le dicen porque con los restos de los traidores del pabellón hacíamos un terrible asado. Y vos gordo, me tenés los huevos por el piso y te vamos a hacer osobuco gordo judío".

La conductora siguió leyendo la amenaza a Luis Ventura, tras advertir que el agresor no usaba ningún signo de puntuación en el mismo: "Te cuento mi prontuario para que sepas con el pesadito que te estás metiendo: organizamos cortes de ruta, robamos blindados, organizamos fugas en las cárceles, saqueos en los supermercados, causamos incendios en la Patagonia, rompemos silo bolsas y atracamos bancos". "Le manda el currículum en cada amenaza", opinó Luis Bremer, con ironía.