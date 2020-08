Agustín Sierra no soportó que Ángel de Brito lo llamara “influencer” y le respondió con contundencia: “Acá hay trayectoria”

El ex "Chiquititas" salió al cruce de un comentario que hizo el conductor del "Cantando 2020" en su cuenta de Twitter

El viernes, después de someterse al escrutinio del público, Agustín Sierra venció a Karina Jelinek por el 57.36 por ciento de los votos en el Cantando 2020, por El Trece. Y, recordando que en la primera eliminación Lizardo Ponce había dejado fuera del certamen a Melina Lezcano, también por decisión de la gente y con el 68,52 por ciento de los votos, Ángel de Brito hizo una picante pregunta en su cuenta de Twitter, que despertó la inmediata reacción del ex Chiquititas.

“¿Qué opinan? #Cantando2020. Segunda victoria de los influencers. ¿Se llevan puestos a la trayectoria y a los mediáticos?”, escribió el conductor del reality, arrobando a los dos famosos que se enfrentaron en la última gala. A priori, todo indicaba que su comentario debía ser tomado como un elogio por el participante. Pero no fue así.

Cachete -como le dicen cariñosamente a Sierra- salió al cruce de De Brito para aclararle cuál es, en realidad, su profesión.“No, señor! Actor desde los ocho años, hay trayectoria y mucha, gracias a deus! A seguir creciendo y aprendiendo siempre”, escribió el joven, diferenciándose de quienes se hicieron famosos a través de las redes sociales.

Pero, como era de esperar, Ángel no se quedó callado frente a la respuesta de Agustín. “Señor, ¿usted tampoco sabe lo que es un influencer? Las redes sociales tienen décadas y son un medio de comunicación mucho más interesantes que otros contenidos”, puso en otro posteo el conductor. Y luego sumó uno más que decía. “Y ’trayectoria’ no es juntar años de trabajo”.

En la ronda anterior, Sierra también había quedado entre los participantes con menor puntaje y junto con su partenaire, Inbal Comendi, debió competir en el duelo. Pero, en esa oportunidad, no llegó al teléfono porque fue salvado por el jugado conformado por Moria Casán, Pepito Cibrián, Karina La Princesita Tejeda y Nacha Guevara.

No obstante, en su segunda participación, el actor no tuvo más remedio que acudir al apoyo de sus seguidores, que no son pocos: más de 720 mil en Instagram y casi 400 mil en Twitter. Y así logró continuar en el concurso. Pero es cierto que, más allá de su actividad actual en las redes sociales, Agustín lleva muchos años trabajando en cine, teatro y televisión.

Con 29 años de edad, Sierra ya cuenta con casi 21 de carrera como actor. Comenzó de la mano de Cris Morena en Chiquititas, en 1999. Y, desde entonces, nunca dejó de trabajar. Entre otros ciclos infanto-juveniles, participó de Verano del ‘98, Rincón de Luz, Floricienta, Alma Pirata y Casi Ángeles. También formó parte de ficciones como Golpe al corazón, Hotel Rizhoma, Pequeña Victoria y Separadas. Hizo películas como Chicos Católicos y Te pido un Taxi. Y pisó las tablas con El Club del Chamuyo, La madre que los parió y, hasta antes de la pandemia, con Sex, viví tu experiencia, entre otras obras de teatro.

Hoy, en tanto, Cachete intenta despuntar el vicio del canto en el programa de El Trece. Y, aunque no ha tenido mucho éxito con el puntaje, la realidad es que ha sabido hacerse un lugar en el certamen a fuerza de carisma. Algo que, obviamente, también se ve reflejado en el voto de la gente.