Consumo: ventas en mayoristas bajaron 0,7% en febrero

Compras de supermercado

A precios corrientes, las ventas en supermercados sumaron más de $2,2 billones, con una suba de 23,5% interanual, nuevamente por debajo de la inflación.

En febrero de 2026, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $372.732.662, lo que representa el 16,8% de las ventas totales y muestra un aumento de 26,9% respecto a febrero de 2025. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $552.695.934, lo que representa el 25% de las ventas totales y una variación positiva de 10,5% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $966.076.099, lo que representa el 43,6% de las ventas totales y una suba respecto a febrero de 2025 de 22,2%. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago ascendieron a $322.636.915, lo que representa el 14,6% del total y muestra un aumento de 54,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Autoservicios mayoristas

En términos nominales, las ventas alcanzaron los $329.001 millones, con una suba interanual de 23,6%, aunque muy por debajo de la dinámica de precios.

Un dato relevante es el cambio en los medios de pago: mientras el efectivo creció 57% interanual, las compras con tarjeta de débito cayeron 13,6%, reflejando tensiones en el poder adquisitivo y en la liquidez de los hogares.

En febrero de 2026, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $86.820.100, lo que representa el 26,4% de las ventas totales y una variación positiva de 57% respecto a febrero de 2025. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $51.863.062, lo que representa el 15,8% de las ventas totales y una variación negativa de 13,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $85.291.938, lo que representa el 25,9% de las ventas totales y una variación positiva de 10,2% respecto a febrero de 2025. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de $105.026.702, lo que representa el 31,9% del total y muestra un aumento de 42,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Centros de compra

Si bien las ventas corrientes crecieron 17,9% interanual, el dato queda nuevamente por debajo de la inflación implícita, lo que evidencia una caída en términos reales.

El rubro más afectado fue el de electrónicos y electrodomésticos, con caídas cercanas al 20% interanual, lo que refuerza el ajuste en bienes durables.