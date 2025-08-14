Condenaron a dos delincuentes a prisión por robo en una casa

Tras la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, que reunió pruebas contundentes, se llegó rápidamente al juicio abreviado. El tribunal condenó a Cerroria a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

En el caso de Oliva, la pena fue de seis meses por este robo, pero se unificó con otra condena previa, quedando una sentencia única de un año de prisión efectiva.