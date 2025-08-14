Dos hombres fueron condenados este jueves por un robo ocurrido en una vivienda de Chimbas en la madrugada del pasado lunes. El hecho tuvo lugar cerca de las 00:40, cuando Maximiliano Cerroria y Rodrigo Oliva ingresaron a una casa del Barrio 22 de Diciembre y sustrajeron diversos objetos de valor.
Condenaron a dos delincuentes a prisión por robo en una casa
Los sujetos fueron atrapados tras robar en una vivienda del barrio 22 de Diciembre. El caso se resolvió por juicio abreviado.