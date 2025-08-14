"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > condenaron

Condenaron a dos delincuentes a prisión por robo en una casa

Los sujetos fueron atrapados tras robar en una vivienda del barrio 22 de Diciembre. El caso se resolvió por juicio abreviado.

Dos hombres fueron condenados este jueves por un robo ocurrido en una vivienda de Chimbas en la madrugada del pasado lunes. El hecho tuvo lugar cerca de las 00:40, cuando Maximiliano Cerroria y Rodrigo Oliva ingresaron a una casa del Barrio 22 de Diciembre y sustrajeron diversos objetos de valor.

Tras la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, que reunió pruebas contundentes, se llegó rápidamente al juicio abreviado. El tribunal condenó a Cerroria a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

En el caso de Oliva, la pena fue de seis meses por este robo, pero se unificó con otra condena previa, quedando una sentencia única de un año de prisión efectiva.

Te puede interesar...

El equipo fiscal que intervino estuvo integrado por la Dra. María Inés Vega, el Dr. Javier Rodríguez y el Dr. Mariano Teja.

Temas