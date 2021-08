Bruno Lima: "Estoy contentísimo de estar en una semifinal olímpica"

El jugador recodó el camino que debieron enfrentar para llegar hasta la semifinal y destacó que el equipo pudo superar los momentos críticos y a raíz de eso mejoró el rendimiento.

Sobre su participación en el encuentro ante Italia sostuvo que estuvo errático, que hubo momentos que los jugadores contrarios contuvieron varias de sus pelotas, pero se alegró por haber sido funcional en cuatro puntos que fueron determinantes para la victoria argentina.

Sobre el final de la entrevista, Lima contó que durante la noche anterior al encuentro se soñó jugando en los piletones de Obras San Juan. “Anoche por estos momentos de ansiedad no se duerme muy bien me levanté con un dolor de rodilla tremendo. Antes de eso, soné que estaba jugando en la pileta de Obras y pensaba (en el sueño) no puede estar tan duro el suelo, se me está explotando la rodilla”, contó entre risas.

El jugador agradeció al Club Obras por formarlo y apoyarlo en su carrera, “Es nuestra casa”, expresó.