Bizarrap lanzó la Sessión #56, mirá quién lo acompaña

“Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que quería’ bellaquear y prender. Vamo’ a recordar los tiempo’ del motel. Baby, hello”, canta Rauw en el comienzo de la canción ¿Dedicada a Rosalía?

Los detalles de “Music Sessions #56″

Fue la primera colaboración entre los artistas y el resultado es el esperado: un reggaetón con toques de electrónica. Luego de conseguir su tercer TOP 1 Global con la Music Sessions Vol. 55 junto a Peso Pluma, el dj oriundo de Ramos Mejía deleitó a sus fanáticos con esta apuesta.

“Qué alegría me da sacar música por fin, hermano”, escribió en Instagram haciendo referencia al novio de Rosalía. Dada la gran fama que atraviesa el boricua, esta sesión hace referencia al lugar que ocupa en la industria de la música: “Dios nunca me ha fallado, mis oraciones ha escuchado. Las nenas piden Rauw, me piden en todos lados”, expresa en un fragmento de la canción.

Y continúa: “¿Si el blunt está enrolado, por qué carajo está apagado?”, uniéndose así a la tendencia actual de los músicos urbanos de hacer referencia a la cultura canábica y de nombrar escenas de la noche y fiesta como parte de la cultura.