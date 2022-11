Terminó el CyberMonday, pero comenzó el CyberWeek

Algunas de las categorías disponibles son Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Autos y Motos; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios; Varios. Algunas de las empresas adhieren al programa Ahora 30.

Sin embargo, los especialistas recomiendan tener cuidado a la hora de poner los datos personales en las compras para evitar estafas. “En cuanto a la seguridad, se recomienda ingresar a través de la página oficial, fijarse que no tenga la expresión ‘Sitio no seguro’ y, al finalizar la transacción, en la parte del carrito de check out debe tener un candado gris o verde que significa que cumple con los protocolos”, informó Sambucetti.

“Para evitar estafas en estos eventos, o reducir la posibilidad de que existan, hay que acceder a las ofertas a través de la página oficial y no ingresar a través de las redes sociales ni desde ningún otro sitio que tenga publicidad, siempre ir a la página oficial de la CACE o de la marca y ahí elegir”, precisó la economista y docente Clara Razu.

Asimismo, Razu recomienda evitar ofertas por email, WhatsApp y redes sociales, porque pueden llevar a sitios fraudulentos, estar alerta de que los estafadores suelen usar URL similares, leer las reseñas sobre una empresa antes de realizar una compra, comprar desde la propia computadora o dispositivo de uso habitual.

También, utilizar conexiones seguras para realizar transacciones de pago, cuando la página salga de la principal para efectuar pagos en páginas de terceros, desconfiar de los pagos que vayan fuera de las plataformas o sitios web de confianza de las empresas.

“Una vez efectuada la compra, se debe revisar los saldos de las cuentas y de las tarjetas que se utilizaron para ver que el gasto realizado sea el correspondiente y así evitar gastos que se desconocen, siempre es bueno estar prevenido ante estas situaciones”, concluyó.