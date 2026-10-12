¿Qué se conmemora el 12 de octubre?

En Argentina, durante décadas se lo conoció como el Día de la Raza, una denominación vinculada con la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492, pero, con el paso del tiempo, esa interpretación comenzó a revisarse para incorporar otras voces y perspectivas históricas.

En 1917, en Argentina se conoció como Día de la Raza, pero a fines de 1920 el Monseñor Zacarías de Vizcarra propuso renombrarlo como Día de la Hispanidad y en la actualidad se conoce como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Distintas posturas propiciaron que en algunos países se modificara la denominación de este día conocido inicialmente y de manera generalizada como Día de la Raza por otras denominaciones que aluden al intercambio cultural, la hispanidad y la resistencia indígena. Inclusive, este día no es considerado festivo por parte de algunas naciones como Panamá y Perú.

Cada país lo nombra de diversas maneras

En Bolivia, actualmente se conoce como Día de la Descolonización, mientras que en Chile se renombró como Día del Encuentro de Dos Mundos, según la ley 19.668 del año 2000 y se celebra el lunes más cercano al 12 de octubre (si esta fecha cae entre martes y viernes).

Por su lado, en Colombia, se conoce como Día de la Raza y la Hispanidad, de acuerdo a la Ley 35 del año 1939 y se celebra el día lunes siguiente, mientras que en España inicialmente se celebraba como Fiesta de la Raza hasta el año 1958 y en la actualidad se conoce como Fiesta Nacional de España.

Además, en Estados Unidos se conoce como Día de Colón (Columbus Day), en Uruguay se celebra el Día de la Diversidad Cultural y en Venezuela se conoce como Día de la Resistencia Indígena a partir del año 2002, por solicitud de las organizaciones indígenas.