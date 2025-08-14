Qué diferencia hay entre Mercurio retrógrado y directo

En cambio, cuando Mercurio avanza en su movimiento habitual, hablamos de Mercurio directo. Esa es la etapa en la que las conversaciones fluyen, los planes se concretan más fácilmente y la mente se siente despejada. No es magia: es un cambio energético que muchos perciben en su vida cotidiana.

¿Qué pasa durante Mercurio retrógrado?

Durante el retrógrado, es común que se repitan situaciones del pasado: mensajes de personas que no esperabas, errores técnicos, malentendidos. La invitación de esta etapa no es frustrarse, sino revisar, repensar y rehacer. Es como un semáforo en amarillo: no es que no puedas avanzar, pero te pide atención y cuidado extra.