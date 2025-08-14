Qué diferencia hay entre Mercurio retrógrado y directo

Muchos lo viven como un tiempo para cerrar conversaciones pendientes o ajustar detalles en proyectos antes de lanzarlos.
¿Y qué cambia con Mercurio directo?
Cuando Mercurio está directo, la energía mental se ordena y las decisiones parecen más claras. Es como si la señal de wifi volviera a full después de días intermitentes: las palabras llegan, las ideas fluyen, las respuestas se reciben a tiempo.
Es el momento ideal para iniciar proyectos, firmar contratos, tener conversaciones importantes y planificar viajes. Lo que se empieza en este período suele avanzar con menos tropiezos.
Mercurio directo: conversaciones que fluyen y decisiones claras. Foto: Internet.
Cómo identificar en qué etapa estás
No hace falta memorizar las fechas (aunque tenerlas a mano ayuda). Prestá atención a tu día a día:
Si notás repeticiones, demoras y necesidad de revisar cosas, probablemente estés en retrógrado.
Si todo fluye y se concreta, es más probable que Mercurio esté directo.
Signos que más lo sienten
Géminis: regido por Mercurio, vive ambas etapas con intensidad.
Virgo: otro signo bajo su influencia directa; nota rápido los cambios en su rutina y comunicación.
Libra: en retrógrado siente más dudas; en directo, más armonía en sus vínculos.
Preguntas frecuentes
¿Mercurio retrógrado siempre es negativo?
No. Es un tiempo para ajustar y reflexionar, no para detenerse por completo.
¿Cuándo es mejor iniciar un proyecto?
En Mercurio directo, aunque si ya empezó en retrógrado, podés usar ese tiempo para pulirlo.