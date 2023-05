Por qué la Stevia tampoco es recomendable para la salud

La stevia es un derivado de la planta sudamericana stevia rebaudiana, la forma legalmente permitida de comercializar y consumir estevia es como el aditivo de alta pureza (E-960) extraído de sus hojas, y que se conoce como glucósidos de esteviol, aprobado en Europa en 2011.

Salud: ¿la stevia hace mal?

Si bien la OMS sostiene que los efectos negativos de la stevia en la salud todavía son preliminares, el organismo sostiene que no se trata de un reemplazo del azúcar recomendable. Por otro lado, la entidad sugiere que “el uso de edulcorantes no azucarados no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños”.

Por otra parte, la organización aclaró que su posición en relación a los edulcorantes no se aplica a productos de cuidado o higiene personal que los puedan contener, como pastas de dientes, cremas para la piel o medicamentos. Tampoco implica a los azúcares bajos en calorías o alcoholes de azúcar, ya que éstos son derivados del azúcar y contienen calorías, por lo que no se les considera edulcorantes.

Stevia natural y artificial: diferencias

La stevia es una planta natural y también son naturales los glucósidos, si bien el proceso de extracción de los glucósidos hace que no se consideren naturales según la legislación europea. Por lo tanto, legalmente hablando, el esteviósido y rebaudósido se consideran no naturales.

Existen distintos tipos de stevia que están autorizados para su venta en Argentina. Estos se pueden encontrar a través de internet y en dietéticas y supermercados del país.