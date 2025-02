Picón: "No podemos consentir que cometan delitos y busquen fueros"

A su vez, remarcó la importancia de los delitos que especifica el proyecto y de las actuales estrategias de evasiva que existen. “Pero esta base no es cualquier base. Quien comete un delito contra la administración pública, le está robando a más de 46 millones de argentinos, evitando que esos fondos que quedaron en el camino vayan a salud, educación a obra pública, que tanta falta hace. No es cualquier delito, no podemos seguir consintiendo que quienes cometen estos delitos inmediatamente buscan fueros para quedar amparados y no responderles a los argentinos”.

Para finalizar, Picón dijo que “el compromiso es aumentar más delitos y quedar absolutamente equiparados a todos los argentinos de bien”.