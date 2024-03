Inicia una importante capacitación minera patrocinada por Canadá

Se trata del programa BRIMM Executive Micro Certificate in Economic Leadership for Mining, que se desarrollará en San Juan a partir de marzo de este año y que depende de la Universidad de British Columbia de Canadá, la cual otorgó 60 becas para San Juan. El Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining (BRIMM) es una colaboración de investigación entre la industria minera y la Universidad de British Columbia (UBC). Su objetivo es promover la investigación interdisciplinaria que abarca todo el ciclo minero, desde la exploración hasta la minería, el procesamiento, el cierre y la remediación.

En el caso puntual del programa BRIMM, esta es la primera vez que se dicta una versión en Sudamérica y en idioma español, lo que revela el peso específico de San Juan en el mundo minero para haber sido considerada como una plaza de interés para esta prestigiosa capacitación.