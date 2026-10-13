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Iglesia quedó en lo más alto del podio turístico durante el fin de semana

El departamento cordillerano de Iglesia rompió las tendencias habituales y se posicionó al frente del ranking turístico de San Juan durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El departamento Iglesia se convirtió en la gran sorpresa del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al romper los esquemas habituales y consagrarse como el destino más visitado de la provincia de San Juan. Las cifras oficiales confirmaron un pico de ocupación del 79%, posicionándolo en la cima del podio turístico local.

En diálogo radial, el Subsecretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, brindó los datos oficiales que ubicaron a la comuna cordillerana por encima de los valles y polos tradicionales. El ranking provincial quedó encabezado por Iglesia (79%), seguido por Valle Fértil (68%), Calingasta (62%), el Gran San Juan (59%) y Jáchal (45%), logrando un promedio de ocupación general del 65% en los días centrales del feriado.

El movimiento hacia el departamento iglesiano estuvo enmarcado en la consolidación del turismo de cercanía. Según las autoridades del área, a los tradicionales visitantes de Buenos Aires y Córdoba se sumó una presencia sin precedentes de turistas procedentes de Mendoza, quienes optaron por los atractivos naturales y la propuesta de la cordillera sanjuanina.

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Fuente: radio Sarmiento

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