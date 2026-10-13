El departamento Iglesia se convirtió en la gran sorpresa del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al romper los esquemas habituales y consagrarse como el destino más visitado de la provincia de San Juan. Las cifras oficiales confirmaron un pico de ocupación del 79%, posicionándolo en la cima del podio turístico local.
Iglesia quedó en lo más alto del podio turístico durante el fin de semana
El departamento cordillerano de Iglesia rompió las tendencias habituales y se posicionó al frente del ranking turístico de San Juan durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.