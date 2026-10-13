Iglesia quedó en lo más alto del podio turístico durante el fin de semana

En diálogo radial, el Subsecretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, brindó los datos oficiales que ubicaron a la comuna cordillerana por encima de los valles y polos tradicionales. El ranking provincial quedó encabezado por Iglesia (79%), seguido por Valle Fértil (68%), Calingasta (62%), el Gran San Juan (59%) y Jáchal (45%), logrando un promedio de ocupación general del 65% en los días centrales del feriado.

El movimiento hacia el departamento iglesiano estuvo enmarcado en la consolidación del turismo de cercanía. Según las autoridades del área, a los tradicionales visitantes de Buenos Aires y Córdoba se sumó una presencia sin precedentes de turistas procedentes de Mendoza, quienes optaron por los atractivos naturales y la propuesta de la cordillera sanjuanina.