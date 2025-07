Graffigna tras ser condenado por Expropiaciones: "Es una causa armada"

Tras conocer la sentencia condenatoria, dictada por el Tribunal, integrado por Martín Heredia Zaldo, Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón, Graffigna salió de la sala en el Concejo Deliberante de la Capital (donde se llevó adelante todo el juicio) y habló con la prensa.

Primeramente, negó las acusaciones en su contra y dijo que “es una locura todo”. Y siguió: “¿Qué asociación ilícita? Yo no tengo relación con nadie, con los únicos que tengo relación es con los peritos de parte, que son los que hacen las pericial. A mi, el Tribunal de Tasaciones me declaró persona no grata, cambiaron los reglamentos internos por otros, es una locura”.