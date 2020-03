El Gobierno invertirá $15 millones y solicitará a Nación el envío de respiradores

En el marco de las acciones que se vienen implementando desde el Ministerio de Salud, se confirmó la inversión de $15.000.000, para todo lo necesario en cuanto a las medidas preventivas contra el Coronavirus.

En ese sentido, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, anticipó a sanjuan8.com que viajará a Buenos Aires para reunirse con el responsable del área a nivel nacional, Ginés González García, para acordar inversión nacional en equipamiento, herramientas y recursos humanos. Entre esos pedidos está especificada la necesidad de contar con más respiradores para los hospitales públicos, teniendo en cuenta que San Juan podría necesitarlos, en caso de expandirse el virus.

Mientras tanto, las medidas aplicadas, que son modificadas día con día, se realizan en el marco de la prevención teniendo en cuenta que aún no hay casos autóctonos en el país, y no hay casos confirmados de presencia de virus en San Juan. "No hay virus circulante ni en el país ni en la provincia por lo cual, por el momento no han necesidad inmediata de cortar la frontera. Pero es válido aclarar que esto va cambiando periódicamente", esta aclaración sobre las medidas que se vienen implementando al respecto de lo solicitado por la Organización Mundial de la Salud, que ya declaró al coronavirus como una pandemia.

Si bien, oficialmente se comunicó que la inversión para hacerle frente a esta situación será de $15.000.000, la ministra aclaró a este medio que las arcas provinciales están abiertas por si la situación cambia, en el caso de ser necesario. Este dinero, se destinará para la compra de insumos tales como alcohol en gel, barbijos, etc, en sintonía con las políticas de prevención.

"Contamos con un comité interdisciplinario e intersectorial con el que estamos trabajando en conjunto, con el protocolo de actuación que nos guía. Esto tiene que ver con las medidas preventivas y de contención, que es la fase que atraviesa el país", remarcó la funcionaria.

Mientras tanto se trabaja en particular con cada uno de los pacientes que presenten algún tipo de enfermedad respiratoria. En este sentido, cada hospital, y cada sala de salud, cuenta con un protocolo particular.