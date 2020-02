Furor por Trueno: el exitoso freestyler deslumbró a miles de jóvenes

Enérgicos y con camisas gigantes al mejor estilo urbano, los competidores del “Cruce de Campeones” se presentaron en la noche del viernes en el Escenario del Sol de la FNS.

“Toda la gente saltando, gritando, que estamos rapeando”, arengaron los participantes ante miles de jóvenes.

Trueno en la FNS 2020

Con total éxito se llevó adelante la final regional del “Cruce de Campeones”, la competencia de freestyle creada por la compañía de medios y entretenimiento joven “Club Media”.

Tras una entretenida batalla que implicó diferentes temáticas, Julián Alejandro Fuentes, bajo su seudónimo artístico de Jaf se consagró campeón y obtuvo un lugar en la final nacional del “Cruce de Campeones”. Además, el reciente ganador suma puntos en la tabla del ranking de ascensos del FMS, la mayor liga de freestyle a nivel nacional. En tanto, en segundo lugar quedó para el caucetero Lautaro Nicolás Vega alias “Pelín” y tercero para Franco Alejandro Cáceres “CH”.

La performance de “Jaf” tuvo mucho flow y se destacó con las barras del público y la musicalidad.

Padre e hijo del freestyle

Mateo Palacios, conocido en el mundo del freestyle como Trueno, es el último campeón de Argentina de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, con tan solo 18 años. El consagrado rapero habló antes de subir al escenario y destacó el gran crecimiento de este movimiento urbano en San Juan.

“Siempre me gustó rapear, es mi lugar en el mundo. Ahora estoy en el momento más zarpado, pero lo vivo de una forma muy suave. Solo cuando subo al escenario tengo un personaje, después trato de ser yo todo el tiempo. Ahora, sigo viviendo en el mismo barrio rodeado de mi familia, trato que no me cambie mucho esto”, expresó Trueno.

Pedro “Peligro”, el padre de Trueno, rapero desde los noventa y jurado de Freestyle, dejó un mensaje a todos aquellos jóvenes que buscan iniciarse en el mundo hiphopero.

“La cultura del hip hop está pasando por una transformación social, es arte. Hoy se ve más visible y las batallas que hemos tenido acá en San Juan con los jóvenes son el ejemplo para el futuro. Así como una batalla de freestyle es la vida, no hay que bajar los brazos. En la época antigua yo soñaba con un mundo del hip hop, hoy existe y todas las plazas lo tienen”, destacó el padre de Trueno.