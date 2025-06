De rojo a negro: el símbolo por Talía Recabarren que Zonda decidió silenciar

Mientras tanto, la memoria de Talía se desvanece en el espacio público. En la plaza principal del departamento de Zonda, el banco rojo —símbolo de lucha y concientización contra los femicidios— que llevaba su nombre, fue pintado de negro. Nadie informó oficialmente del cambio a su madre, Anabella Recabarren. “Me enteré por una conocida. El banco está de negro y era en honor a mi hija. Cuando pregunté, alguien de la municipalidad me dijo que lo iban a volver a poner, pero hasta hoy no pasó nada”, relató con tristeza.

Poco después de la muerte de Talía sus familiares y amigos organizaron una marcha. La chica le había mandado un audio a su amiga contándole que ya no soportaba el acoso de su ex pareja.

Anabella también quiso hacer un altar para Talía en el lugar donde encontraron su cuerpo. Pero no la dejaron. “Me dicen que no, me amenazan, me dicen que me van a denunciar. Yo soy la víctima, mataron a mi hija. Ya no hay humanidad”, denuncia. La falta de respuestas oficiales, el silencio social y la burocracia que impide cualquier gesto de memoria, se suman al dolor profundo de una madre que aún no encuentra consuelo.