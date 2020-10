Calingasta no dará marcha atrás en su decisión y el 90% de los viajeros pidió reprogramar estadía

El intendente habló con el gobernador al respecto de la situación en Calingasta y le manifestó que "no es prudente" que el turismo se reactive este fin de semana. "Si todo sale bien, será el próximo", dijo.

Luego de un día de intenso debate sobre la posible suspensión del turismo intenso en Calingasta, el intendente Jorge Castañeda manifestó a sanjuan8.com, su postura y remarcó que su decisión está tomada. "No es prudente que el turismo vuelva este fin de semana. Estuve en contacto con la ministra de Turismo, con la ministra de Salud y con el propio gobernador y todos pensamos lo mismo. No es conveniente en esta situación, sin tener la información necesaria que nos permita decir que que no hay más casos en Calingasta".

Castañeda fue contundente en sus apreciaciones y basa su postura en el hecho de que el caso positivo es un empleado de un local con atención al público. Un lugar al que muchos acuden. "Por eso nos interesa realizar el estudio epidemiológico, para saber si hay más contagios porque hay posibilidades de que así suceda", dijo.

Este caso se ha registrado en el corazón de Barreal, precisamente el punto turístico que estaba previsto para el arribo de más de 1500 turistas. "Si no encontramos casos, podría abrirse el turismo en el departamento para el próximo fin de semana, para este no", remarcó.

La realidad de los habitantes calingastinos sigue siendo temerosa aunque ahora un poco más. Si bien, el pueblo se había manifestado disconforme por la decisión de reabrir el turismo por temor a que ingrese el virus, el hecho de que apareciera un contagio independiente a la apertura turística les demostró que el virus se fuga por el lugar menos esperado, si se quiere.

Mientras tanto, los prestadores turísticos, que serían los más perjudicados por la situación han manifestado su consideración. Lo que ocurre es que más del 90% de los hoteleros confió que los viajeros sólo pidieron reprogramar reserva y no cancelarla. Ese es un aliciente para el sector, ya que, según las propias palabras de Claudia Grynzspan, "el turismo se va a habilitar en algún momento".