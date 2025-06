A corazón abierto: Marcela Morelo habla de música, familia y su nueva etapa artística

– Tus canciones han atravesado generaciones. ¿Cómo sentís que cambió tu forma de componer y cantar con el tiempo?

El desafío es constante. Está en el tiempo, en la emoción que pasa en la gira, en seguir sintiéndolo como si fuera ayer. Pero también es personal: estar al día, estar bien. Sigo grabando, haciendo de todo, tocando. Depende de mí, de mi marido con quien trabajo codo a codo.

– ¿Cuál fue el momento más luminoso de tu carrera?

La música en sí misma es luz. Ilumina las almas, acompaña, describe, es parte de la vida de las personas. Y cuando el desequilibrio está en mi ser, cantar y escribir me pone bien. Eso es un regalo enorme.

– Fuiste una de las primeras mujeres en sonar fuerte en un mundo musical dominado por hombres. ¿Qué prejuicios tuviste que romper?

El género nunca me condicionó. Al contrario, ser mujer me da fuerza, energía y amor. Me gusta ser femenina y hacer todo desde ahí. Si no me sentía cómoda en algún lugar, simplemente me iba. Siempre seguí mi intuición.

– ¿Sentís que aún hay desigualdad en la industria para las mujeres artistas?

Sí, los hombres tienen todavía cierto poder histórico. Pero en mi banda, por ejemplo, somos muchas mujeres: coro, manager, producción. Tengo mujeres superpoderosas a mi lado, y eso me fortalece. Elijo con quién trabajar y me quedo donde me siento bien.

– ¿Qué mujeres te inspiran hoy?

Mi mamá, Nelly. Está por cumplir 85 años, vive sola, se arregla sola, y es una gran fuente de inspiración. También Mercedes Sosa, que tiene un lugar único en mi vida. Era una voz de otro mundo. Cuando grabamos juntas, incluso con catarro, abrió la boca y fue espectacular. Y claro, admiro a Patricia Sosa, Lucía Galán, La Sole. Todas son voces muy potentes.

– Sos muy querida, pero también muy reservada. ¿Cómo cuidás tu intimidad en esta era tan expuesta?

No hago nada especial. Se dio así. Tengo una vida familiar tranquila, hace 30 años que estoy con mi marido y trabajamos juntos. Llevé a mis hijos al cole y después me preparé para esta nota. Hago ejercicio, ensayo, y siempre estoy trabajando.

– ¿Qué lugar tienen la familia y el silencio en tu proceso creativo?

Un rol enorme. Hay que cuidar, pero también dejar ser. El encuentro con mi marido fue fundamental. Me ayudó a salir adelante cuando todo se complicaba. Fue paso a paso, creyendo y confiando.

– ¿Cómo te llevás con las plataformas digitales, el streaming y las redes?

Me adapté. Surfear los cambios es parte del camino. No soy fan de TikTok ni de mostrar todo el tiempo, pero uso las redes para compartir música y estar en contacto con la gente. Leo todo y trato de responder.

– ¿Estás preparando nuevo material?

Sí. Estoy grabando un nuevo disco con mis canciones más conocidas, pero renovadas junto a otros artistas. Estamos a mitad de camino y viene buenísimo. Es un momento creativo fuerte.

– Si pudieras cantarle a una causa hoy, ¿cuál sería?

Al amor en la familia. A la adopción también. Creo que todo parte de ahí: una familia con un corazón fuerte, amoroso. Esa es la base.

– ¿Un mensaje para los sanjuaninos y sanjuaninas?

Si quieren y pueden, nos vemos el 5 de julio en el Auditorio Juan Victoria. Gracias por esta entrevista. Vamos a compartir un momento de buena vibra, recorriendo estos 30 años de música y emoción.