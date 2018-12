Madre de Talía tras la liberación del acusado: "¿Dos años vale la muerte de mi hija?"

En un día de marchas tanto en la provincia como en el resto del país por el "Ni Una Menos", en conmemoración por los femicidios de Lucía Pérez y la sanjuanina Talía Recabarren, una noticia inesperada provocó revuelo en la familia de la víctima. El presunto responsable de la muerte de Talía está en libertad y con la angustia y el miedo de encontrárselo por la calle, su mamá y allegados decidieron no asistir a la marcha.





A. M. cumplió la mayoría de edad y luego de 2 años de estar tras las rejas salió en octubre pasado del Instituto Nazario Benavídez. De esta manera, esperará el juicio en libertad. Entre una mezcla de sensaciones que van desde el dolor a la impotencia de no poder hacer nada contra el supuesto asesino de su hija, Anabela Recabarren sentenció: "¿Dos años vale la muerte de Talía? Ella no tiene precio, un hijo no tiene precio. ¡Qué le pasa a la Justicia!".





A principios de septiembre prometió encadenarse en Tribunales si el juez no ponía fecha de juicio a fines de ese mes. El juez de Menores Jorge Toro debería elevar a juicio la causa, pero dada la cercanía con la Feria Judicial es probable que las audiencias comiencen el próximo año.





"¿Quién garantiza que el chino no se va a disparar? Mató a sangre fría a Talía", subrayó.





La indignación de Anabela fue enterarse por los medios de comunicación que el presunto responsable del crimen de su hija está libre, aunque allegados le comentaron que lo vieron días atrás en Zonda. "Mis hijos han estado yendo a la escuela, ¿Y si me los matan? ¿Qué juez me va a devolver otro hijo?. Yo no creo en la Justicia", confesó.