Pampita y Kun Agüero: conflicto de vecinos en Punta del Este

Kun Agüero y Pampita eligieron la misma zona para pasar Año Nuevo en Punta del Este. El exjugador se molestó por los fuegos artificiales en la casa de la modelo.

Tal como sucede todos los veranos desde hace tantos años, el 2026 fue es la excepción. Así, Punta del Este se llenó de figuras del espectáculo y la farándula argentina para comenzar la temporada a pura playa, mar y sol. Desde Zaira y Wanda Nara, Evangelina Anderson, Martín Demichelis, hasta Carolina Pampita Ardohain junto a toda su familia, son algunos de los famosos que dijeron presente.

En este contexto, fue Pepe Ochoa quien reveló este miércoles en LAM (América TV) que Pampita habría protagonizado un escándalo en la exclusiva zona de José Ignacio donde está instalada.

Según reveló el panelista de Ángel de Brito, "ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía", dado que en aquel país está prohibida la pirotecnia de estruendo (petardos) por la Ley 20.246, que limita el uso y la comercialización de artefactos que superen los 110 decibeles.

Pampita PDE 2

Así las cosas, de acuerdo al relato del angelito, el Kun Agüero, que al parecer está vacacionando en la casa vecina a la de la modelo y su familia en la costa uruguaya, se habría molestado -y mucho- con la situación, ante la furia de su pareja y sus invitados por los estruendos que no dejaban de ensordecerlos y, sobre todo, pensando en los animales y las personas a las que podría afectar semejante ruido.

"La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", continuó relatando Ochoa. Y explicó que finalmente el exfutbolista fue a pedirle a Pampita que parasen con los ruidosos petardos, aunque la modelo hizo caso omiso y junto a sus hijos continuaron con su controvertida diversión.

"Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", concluyó el periodista sobre cómo terminó el cruce entre el Kun Agüero y Carolina Pampita Ardohain durante los primeros minutos de este 2026 marcando así un nuevo escándalo para la modelo en el este uruguayo tal como sucedió hace

FUENTE: Primicias Ya

