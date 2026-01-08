Pampita y Kun Agüero: conflicto de vecinos en Punta del Este

Pampita PDE 2

Así las cosas, de acuerdo al relato del angelito, el Kun Agüero, que al parecer está vacacionando en la casa vecina a la de la modelo y su familia en la costa uruguaya, se habría molestado -y mucho- con la situación, ante la furia de su pareja y sus invitados por los estruendos que no dejaban de ensordecerlos y, sobre todo, pensando en los animales y las personas a las que podría afectar semejante ruido.

"La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", continuó relatando Ochoa. Y explicó que finalmente el exfutbolista fue a pedirle a Pampita que parasen con los ruidosos petardos, aunque la modelo hizo caso omiso y junto a sus hijos continuaron con su controvertida diversión.

"Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", concluyó el periodista sobre cómo terminó el cruce entre el Kun Agüero y Carolina Pampita Ardohain durante los primeros minutos de este 2026 marcando así un nuevo escándalo para la modelo en el este uruguayo tal como sucedió hace